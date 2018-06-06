Додон рассказал о невозможности его шантажировать

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Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что его невозможно шантажировать ни на Западе, ни на Востоке.
Додон рассказал о невозможности его шантажировать
  • © Kremlin Pool
  • globallookpress.com

«Я никогда не пытаюсь заигрывать или обманывать. Я всегда и всем честно говорил, говорю и буду продолжать говорить, что во всём буду исходить из национальных интересов Молдовы», — привёл Додон отрывок из интервью на своей странице в Facebook.

По его словам, «проблема очень многих молдавских политиков — в том, что их «держат» западники».

«Там активы, там семья и так далее. Меня нечем шантажировать ни на Западе, ни на Востоке. У меня нет ни там, ни там ни бизнеса, ни домов, и это даёт определённую свободу действий. Я говорю со всеми честно и открыто, и я не сворачиваю с пути», — отметил президент.

Ранее Додон заявил, что русский язык в Молдавии останется языком межнационального общения.

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