Уголовное дело возбуждено по факту пожара в чернобыльской зоне отчуждения
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«По факту пожара открыто уголовное производство по части первой статьи 245 («Уничтожение или повреждение лесных массивов») Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливаются причины пожара, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Возгорание сухой травы на площади около 10 га в чернобыльской зоне отчуждения произошло 5 июня. Позднее на месте пожара были обнаружены факелы.