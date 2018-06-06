В чернобыльской зоне отчуждения на месте пожара обнаружили факелы

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В Киевской области в чернобыльской зоне отчуждения на месте пожара были обнаружены факелы. Об этом заявил глава ГСЧС Украины Николай Чечёткин.

«На месте пожара были обнаружены факелы, и сейчас следственные органы устанавливают их принадлежность и вообще имеют ли они отношение к этому пожару», — приводит его слова телеканал «112 Украина».

Также он заявил, что площадь пожара уменьшилась. По его словам, ситуация на месте ЧП контролируемая, спасательная авиация завершила работу на месте пожара, там остаются только наземные подразделения.

Ранее в чернобыльской зоне отчуждения произошло возгорание сухой травы на площади около 10 га.

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