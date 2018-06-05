В Киеве заявили об отсутствии угрозы распространения пожара на объекты Чернобыльской АЭС
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Отмечается, что продолжается ликвидация отдельных очагов пожара в зоне отчуждения.
«На территории промышленной площадки ЧАЭС возгораний не обнаружено, угрозы распространения пожара на объекты ЧАЭС не наблюдается», — говорится в сообщении.
В агентстве добавили, что пожар не оказал негативного влияния на радиационное состояние промышленной площадки ЧАЭС.
«В настоящее время превышений контрольных уровней, установленных для определённых территорий, не зафиксировано, радиационная обстановка в норме», — заявили в ведомстве.
Ранее в чернобыльской зоне отчуждения загорелась сухая трава на площади около 10 га.