Эксперт оценил заявление погранслужбы Украины о превосходстве России на Азовском море

Военный эксперт Владимир Щербаков прокомментировал в беседе с RT заявление пресс-секретаря Государственной пограничной службы Украины Олега Слободяна о том, что украинским пограничникам недостаёт ресурсов для противостояния России на Азовском море.

«Конечно, состояние украинской пограничной службы и флота сейчас ещё хуже, чем было. Они очень слабые, если собираются противостоять каким-то «агрессивным» действиям России, которые им мерещатся. Надо понимать, что Азовское море маленькое, расположено в окружении больших территорий, где есть авиабазы, береговые ракетные комплексы, смешно устраивать там морские бои. Сейчас Украина объявила, что на всё лето закрывает определённые районы Азовского моря, они объявлены опасными для мореплавания, потому что проводятся учения. Видимо, такая у них политика — поддержание постоянной напряжённости. Им надо готовить армаду? Кораблей — раз-два и обчёлся. Это можно было бы сделать в течение пары-тройки недель. Это попытка нагнетать обстановку», — отметил Щербаков.

Ранее Слободян заявил о том, что украинским пограничникам недостаёт техники и ресурсов для противостояния России на Азовском море.

При этом Слободян отметил, что в штабе Объединённых сил Украины готовы ответить России в том случае, если она решится на «агрессивные и неадекватные действия».