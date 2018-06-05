Путин проинформировал канцлера Австрии о том, как Россия видит урегулирование в Донбассе

Президент России Владимир Путин заявил, что проинформировал канцлера Австрии Себастьяна Курца о том, как Москва видит дальнейшее урегулирование ситуации в Донбассе.

«Говорили и о ситуации на Украине. Я проинформировал господина федерального канцлера о том, как Россия видит дальнейшие возможности по урегулированию ситуации в Донбассе», — сказал российский лидер.

Путин добавил, что Россия и Австрия выступают за неукоснительное соблюдение всеми участниками минских договорённостей.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Вену с официальным визитом.