Путин проинформировал канцлера Австрии о том, как Россия видит урегулирование в Донбассе
- Reuters
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«Говорили и о ситуации на Украине. Я проинформировал господина федерального канцлера о том, как Россия видит дальнейшие возможности по урегулированию ситуации в Донбассе», — сказал российский лидер.
Путин добавил, что Россия и Австрия выступают за неукоснительное соблюдение всеми участниками минских договорённостей.
Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Вену с официальным визитом.