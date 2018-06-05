Эксперт оценил сообщения об аресте голландских активов «Газпрома»

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Директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов в беседе с ФАН оценил сообщения об аресте голландских активов «Газпрома».
Эксперт оценил сообщения об аресте голландских активов «Газпрома»
  • © MAXIM ZMEYEV
  • Reuters

Как считает эксперт, принятие обеспечительных мер европейскими судами в отношении активов российской компании не имеет политической составляющей и остаётся строго в рамках юридических процедур, в отличие от самого решения Стокгольмского арбитража, обязавшего «Газпром» выплатить $2,6 млрд «Нафтогазу».

По словам Громова, активы российской компании, отвечающие за реализацию «Северного потока», в обеспечительных мерах не задействованы.

Ранее в «Газпроме» заявили, что не получали уведомлений об арестах активов в Нидерландах.

В мае президент Российского газового союза Сергей Чижов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию вокруг газопровода «Северный поток — 2», в том числе направленное швейцарскими приставами в адрес Nord Stream 2 AG постановление о наложении обеспечительных мер из-за взыскания денежных средств «Газпрома» по требованию «Нафтогаза».

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