Украинский теннисист заявил, что сожалеет из-за своих слов о русскоговорящих
- Reuters
«Мои слова были сказаны в шутку, но они были за гранью дозволенного, мне очень жаль», — пояснил Стаховский.
Мои слова были сказаны в шутку но они были за гранью дозволенного , мне очень жаль .— Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) June 4, 2018
Ранее Стаховский заявил, что у него есть предубеждение по отношению к русскоговорящим.
«Когда я слышу русскую речь, то меня сначала так сразу… Просто так бы сразу задушил», — сказал спортсмен, однако впоследствии добавил, что его слова были шуткой.
Российский теннисист Евгений Кафельников прокомментировал ФАН слова Стаховского.