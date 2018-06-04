Украинский теннисист заявил, что сожалеет из-за своих слов о русскоговорящих

Украинский теннисист Сергей Стаховский заявил, что сожалеет о своих словах об отношении к русскоговорящим людям. Об этом спортсмен написал в Twitter.

«Мои слова были сказаны в шутку, но они были за гранью дозволенного, мне очень жаль», — пояснил Стаховский.

Мои слова были сказаны в шутку но они были за гранью дозволенного , мне очень жаль . — Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) June 4, 2018

Ранее Стаховский заявил, что у него есть предубеждение по отношению к русскоговорящим.

«Когда я слышу русскую речь, то меня сначала так сразу… Просто так бы сразу задушил», — сказал спортсмен, однако впоследствии добавил, что его слова были шуткой.

Российский теннисист Евгений Кафельников прокомментировал ФАН слова Стаховского.