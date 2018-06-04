Украинский теннисист заявил, что сожалеет из-за своих слов о русскоговорящих

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Украинский теннисист Сергей Стаховский заявил, что сожалеет о своих словах об отношении к русскоговорящим людям. Об этом спортсмен написал в Twitter.
Украинский теннисист заявил, что сожалеет из-за своих слов о русскоговорящих
  • Reuters

«Мои слова были сказаны в шутку, но они были за гранью дозволенного, мне очень жаль», — пояснил Стаховский.

Ранее Стаховский заявил, что у него есть предубеждение по отношению к русскоговорящим.

«Когда я слышу русскую речь, то меня сначала так сразу… Просто так бы сразу задушил», — сказал спортсмен, однако впоследствии  добавил, что его слова были шуткой.

Российский теннисист Евгений Кафельников прокомментировал ФАН слова Стаховского.

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