Кафельников прокомментировал слова украинского теннисиста о предубеждении к русскому языку
«Насколько я знаю, даже у его ребёнка российский паспорт. Это же о чём-то говорит?» — сказал Кафельников.
Он предположил, что высказывания Стаховского — неудачная шутка.
Как отметил Кафельников, у него до сих пор много украинских друзей, и он поинтересуется, что они думают на этот счёт.
«Маразм крепчает, да», — добавил теннисист.
Ранее Стаховский рассказал о своём предубеждении по отношению к русскоговорящим людям.