Кафельников прокомментировал слова украинского теннисиста о предубеждении к русскому языку

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Российский теннисист, олимпийский чемпион 2000 года Евгений Кафельников в беседе с ФАН прокомментировал слова своего украинского коллеги Сергея Стаховского о предубеждении в отношении русскоговорящих.

«Насколько я знаю, даже у его ребёнка российский паспорт. Это же о чём-то говорит?» — сказал Кафельников.

Он предположил, что высказывания Стаховского — неудачная шутка.

Как отметил Кафельников, у него до сих пор много украинских друзей, и он поинтересуется, что они думают на этот счёт.

«Маразм крепчает, да», — добавил теннисист.

Ранее Стаховский рассказал о своём предубеждении по отношению к русскоговорящим людям.

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