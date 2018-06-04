СБУ опубликовала результаты проверки Савченко на полиграфе

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Служба безопасности Украины (СБУ) обнародовала результаты проверки на полиграфе депутата Верховной рады Надежды Савченко.
СБУ опубликовала результаты проверки Савченко на полиграфе
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«Представлены категорические выводы о наличии у Надежды Савченко положительных психофизиологических реакций, которые свидетельствуют, в частности, о том, что Савченко обсуждала планы насильственного свержения конституционного строя, участвовала в незаконных действиях по свержению конституционного строя и лично готовила насильственное свержение конституционного строя», — говорится в сообщении на сайте СБУ.

Также в ведомстве заявили, что Савченко обсуждала планы вооружённого захвата власти на Украине и участвовала в его подготовке.

Согласно сообщению, планы о свержении власти на Украине Савченко обсуждала с главой центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном, главой самопровозглашённой Донецкой народной республики Александром Захарченко и министром доходов и сборов ДНР Александром Тимофеевым.

Также утверждается, что «Савченко лично распределяла роли в покушениях».

По данным СБУ, полиграф также подтвердил, что депутат готовила теракты в правительственном квартале и здании Верховной рады.

Ранее на Украине специалисты на полигоне воссоздали теракт в Верховной раде, который якобы планировали совершить Савченко и Рубан.

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