Савченко прошла судебно-психиатрическую экспертизу

Депутат Верховной рады Надежда Савченко посетила Центр судебно-психиатрической экспертизы.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на помощника политика Татьяну Проторченко.

«Сегодня Надежду возили на экспертизу (адрес, как всегда, получили вечером накануне). Она, как всегда, несокрушима. Её сильная, мощная, невероятно позитивная энергетика чувствуется даже издалека. Вместе! Только так побеждают!» — написала она на своей странице в Facebook.

При этом Проторченко не уточнила, какую именно экспертизу проходила депутат.

Ранее Савченко заявила, что она оказалась сложным человеком для проверки на полиграфе.