На Украине на полигоне воссоздали планируемый Савченко теракт

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На Украине специалисты провели на полигоне воссоздание теракта в Верховной раде, который планировали совершить депутат Надежда Савченко и руководитель центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан.

Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. 

«Вчера мы провели экспертное воссоздание событий. И я хочу сказать, что миномёты, которые были привезены подозреваемым Рубаном и подозреваемой Савченко, те мины вчера были испытаны на полигоне в той траектории как это планировалось», — сказал Матиос в эфире радиостанции «Новое время»

Он пояснил, что был смоделирован обстрел Верховной Рады с территории Труханового острова в Киеве.

«Так вот, это действующие минометы, они пригодны для стрельбы и для нанесения поражений», — отметил военный прокурор.

Ранее стало известно, что СБУ исследует оружие и боеприпасы в деле Савченко и Рубана. 

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