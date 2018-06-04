В ВСУ прокомментировали полёт Су-25 над пляжем курорта в Запорожской области

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Украинский штурмовик Су-25, пролетевший над пляжем курортного посёлка Кирилловка в Запорожской области, отрабатывал упражнения в рамках военных учений. Об этом заявил представитель пресс-службы ВВС Украины Дмитрий Струтинский.

«С 29 по 31 мая проходили командно-штабные учения противовоздушной обороны государственных военных объектов и группировок войск в случае вооружённой агрессии противника. Также отрабатывались задания как авиации, так и других войск», — приводит его слова УНН.

По его информации, одним из заданий была отработка противодействия воздушным силам условного противника на условно ограниченных высотах.

«Именно это и выполнял самолёт Су-25 ВСУ. Он выходил на допустимых законодательством и правилами документов технических полётов высотах», — добавил Струтинский.

По его словам, самолёт не представлял угрозы жизни и безопасности находившихся на пляже людей.

Ранее украинский Су-25 пролетел в нескольких метрах над пляжем в посёлке Кирилловка Запорожской области.

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