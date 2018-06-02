Лукашенко анонсировал новые коррупционные разоблачения в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в скором времени в стране сообщат о новых фактах коррупционных разоблачений. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Вы услышите новые факты. Они уже сидят там — в следственном изоляторе. Сейчас готовим материалы для того, чтобы вам (журналистам) сообщить, а вы общественность ознакомили с этим», — заявил Лукашенко.

По его словам, он «предупреждал, что прощения не будет никому, особенно тем, кто носит тяжёлые погоны».

«Особенно тот, кто помощник президента. Те, кто рядом, ответят больше, чем кто-либо», — сказал белорусский президент.

Ранее Лукашенко рассказал о «бандитском» поведении его помощника Сергея Ровнейко, который был задержан при получении взятки.