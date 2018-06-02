Лукашенко рассказал о «бандитском» поведении его задержанного помощника

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его помощник — инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко — «вёл себя как настоящий бандит». Об этом сообщает БЕЛТА.
Лукашенко рассказал о «бандитском» поведении его задержанного помощника
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

По словам Лукашенко, Ровнейко «попал в поле зрения» более полутора лет назад.

«Скажу откровенно, тут прежде всего сработали декларации о доходах. Когда шло кадровое изучение, я задал вопрос, откуда такая роскошь: автомобили до десятка, квартиры до десятка», — заявил белорусский лидер. 

Лукашенко отметил, что «обычный чиновник и его семья не могут так жить». По его словам, Ровнейко «вёл себя как барчук» при общении с бизнесменами.

«Некоторые бизнесмены связаны с чиновниками, так чиновник что-то им делает. А этот, допустим, чтобы в Гродненской области табаком торговали, говорит: «Вы мне платите за это». Вёл себя как преступник, самый настоящий бандит. Это меня удивило», — сказал он.

Президент Белоруссии отметил, что, когда ему об этом доложили, он подчеркнул необходимость выявить факты, подтверждающие противоправную деятельность Ровнейко.

«Прошло определённое время — $200 тыс. Даже бизнесмены удивляются. Это уже наглец высшей степени. Во время передачи этой суммы его задержали с деньгами в руках», — отметил Лукашенко, добавив, что лично санкционировал операцию.

Ранее стало известно, что Ровнейко был задержан при получении взятки.

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