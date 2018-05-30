Помощник Лукашенко задержан в Белоруссии при получении взятки

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В Белоруссии при получении взятки задержали инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко, помощника президента страны Александра Лукашенко. Об этом сообщается на сайте КГБ Белоруссии.
Помощник Лукашенко задержан в Белоруссии при получении взятки
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«С поличным при вымогательстве и получении взятки в размере $200 тыс. задержан помощник президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Ровнейко Сергей Васильевич», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящий момент он находится в СИЗО.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 430 УК Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Лукашенко предупредил руководителей всех уровней о неизбежной ответственности за коррупцию.

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