Порошенко совершит первый за 22 года визит президента Украины в Испанию
У Порошенко запланированы встречи с королём Испании Филиппом VI, новым премьер-министром Педро Санчесом, председателем конгресса депутатов Аной Марией Пастор, а также с представителями испанских деловых кругов.
Кроме того, в рамках визита запланирована совместная с украинской общиной Испании молитва за мир на Украине в кафедральном соборе Альмудена в Мадриде.
Также Порошенко намерен посетить Галисию и встретиться с председателем правительства этого региона Альберто Нуньесом Фейхоо.
Ранее стало известно, что Порошенко посетил Германию.