Порошенко совершит первый за 22 года визит президента Украины в Испанию

Украинский лидер Пётр Порошенко 2—4 июня нанесёт визит в Испанию, что станет первой официальной поездкой президента Украины в эту страну за 22 года. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

У Порошенко запланированы встречи с королём Испании Филиппом VI, новым премьер-министром Педро Санчесом, председателем конгресса депутатов Аной Марией Пастор, а также с представителями испанских деловых кругов.

Кроме того, в рамках визита запланирована совместная с украинской общиной Испании молитва за мир на Украине в кафедральном соборе Альмудена в Мадриде.

Также Порошенко намерен посетить Галисию и встретиться с председателем правительства этого региона Альберто Нуньесом Фейхоо.

Ранее стало известно, что Порошенко посетил Германию.