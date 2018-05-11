Порошенко пригласил премьера Болгарии на Украину

Украинский президент Пётр Порошенко пригласил премьер-министра Болгарии Бойко Борисова совершить визит на Украину. Об этом информирует пресс-служба украинского лидера.

Отмечается, что Порошенко провёл встречу с Борисовым во время визита в Германию. Они скоординировали вопросы подготовки к саммиту Украина — ЕС. «Глава Украинского государства пригласил болгарского премьера посетить Украину с визитом», — говорится в сообщении. В январе Порошенко прокомментировал начало председательства Болгарии в Совете ЕС.