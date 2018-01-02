Климкин прокомментировал председательство Болгарии в Совете ЕС

Глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал начало председательства Болгарии в Совете ЕС.

По его словам, две страны имеют много общего.

«У нас с Болгарией совместные община, кириллица и Чёрное море. Вот только в ЕС и НАТО они вступили чуть раньше», — написал Климкин в Twitter.

При этом он отметил, что докладчиком ЕС по вопросу получения Украиной безвиза была евродепутат от Болгарии.

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко, комментируя начало председательства Болгарии в Совете ЕС, заявил, что надеется на прогресс в углублении политической ассоциации и экономической интеграции страны с ЕС.