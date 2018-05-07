Порошенко 9—10 мая встретится с Меркель, Макроном и Туском в Германии
- Reuters
- © Mykola Lazarenko/Ukrainian Presidential Press Service
Об этом сообщили в пресс-службе украинского президента.
«Порошенко 9—10 мая 2018 года осуществит рабочий визит в Германию. В рамках программы пребывания запланированы трёхсторонние переговоры с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также встреча с президентом Европейского совета Дональдом Туском», — говорится в сообщении.
Ранее Порошенко назвал темы переговоров с Меркель 10 апреля в Берлине.