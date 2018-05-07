Порошенко 9—10 мая встретится с Меркель, Макроном и Туском в Германии

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Президент Украины Пётр Порошенко в период с 9 по 10 мая будет находиться с визитом в Германии, где проведёт переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, французским лидером Эммануэлем Макроном и председателем Европейского совета Дональдом Туском.
Порошенко 9—10 мая встретится с Меркель, Макроном и Туском в Германии
  • Reuters
  • © Mykola Lazarenko/Ukrainian Presidential Press Service

Об этом сообщили в пресс-службе украинского президента.

«Порошенко 9—10 мая 2018 года осуществит рабочий визит в Германию. В рамках программы пребывания запланированы трёхсторонние переговоры с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также встреча с президентом Европейского совета Дональдом Туском», — говорится в сообщении.

Ранее Порошенко назвал темы переговоров с Меркель 10 апреля в Берлине.

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