Порошенко 9—10 мая встретится с Меркель, Макроном и Туском в Германии

Президент Украины Пётр Порошенко в период с 9 по 10 мая будет находиться с визитом в Германии, где проведёт переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, французским лидером Эммануэлем Макроном и председателем Европейского совета Дональдом Туском.

Reuters

© Mykola Lazarenko/Ukrainian Presidential Press Service

Об этом сообщили в пресс-службе украинского президента. «Порошенко 9—10 мая 2018 года осуществит рабочий визит в Германию. В рамках программы пребывания запланированы трёхсторонние переговоры с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также встреча с президентом Европейского совета Дональдом Туском», — говорится в сообщении. Ранее Порошенко назвал темы переговоров с Меркель 10 апреля в Берлине.