Украинские пограничники заявили, что попали под обстрел на пункте пропуска в Донбассе
- РИА Новости
Пограничники доставляли смены пограничных нарядов на автомобиле «Кугуар» к КПВВ и КрП.
Отмечается, что, когда пограничные наряды были доставлены к местам несения службы, а автомобиль возвращался к КПВВ, произошёл обстрел бронемашины из огнестрельного оружия.
«Никто из военнослужащих не пострадал, броня защитила от пуль, которые попали в автомобиль. В это время гражданских лиц в КрП не было, личный состав находился в блиндажах», — говорится в сообщении.
Ранее в ОБСЕ заявили, что 31 мая специалисты миссии зафиксировали значительное число обстрелов в Донбассе.