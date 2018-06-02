Украинские пограничники заявили, что попали под обстрел на пункте пропуска в Донбассе

Короткая ссылка
Госпогранслужба Украины (ГПСУ) заявила, что наряд ведомства в контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Майорское» в Донбассе попал под обстрел. Об этом информирует пресс-служба ГПСУ.
Украинские пограничники заявили, что попали под обстрел на пункте пропуска в Донбассе
  • РИА Новости

Пограничники доставляли смены пограничных нарядов на автомобиле «Кугуар» к КПВВ и КрП. 

Отмечается, что, когда пограничные наряды были доставлены к местам несения службы, а автомобиль возвращался к КПВВ, произошёл обстрел бронемашины из огнестрельного оружия. 

«Никто из военнослужащих не пострадал, броня защитила от пуль, которые попали в автомобиль. В это время гражданских лиц в КрП не было, личный состав находился в блиндажах», — говорится в сообщении.

Ранее в ОБСЕ заявили, что 31 мая специалисты миссии зафиксировали значительное число обстрелов в Донбассе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить