Эксперт оценил возможное предложение «Нафтогаза» о повышении тарифа на транзит
«По действующему контракту между «Газпромом» и «Нафтогазом» это невозможно», — заявил эксперт.
Тем не менее, отметил он, украинская сторона занимается подобным практически всё время.
Как считает Гривач, политика Киева носит совершенно неконструктивный характер.
Ранее директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с ФАН оценил поведение Украины в ситуации с транзитом газа.