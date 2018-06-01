Эксперт оценил возможное предложение «Нафтогаза» о повышении тарифа на транзит

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности по газовым вопросам Алексей Гривач в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил возможное предложение украинской компании «Нафтогаз» о повышении тарифа на транзит.

«По действующему контракту между «Газпромом» и «Нафтогазом» это невозможно», — заявил эксперт.

Тем не менее, отметил он, украинская сторона занимается подобным практически всё время.

Как считает Гривач, политика Киева носит совершенно неконструктивный характер.

Ранее директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с ФАН оценил поведение Украины в ситуации с транзитом газа.