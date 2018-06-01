Лукашенко назвал основную угрозу миру

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает столкновения интересов крупных держав основной угрозой миру. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Основная угроза, как я её вижу, — столкновение интересов крупных государств. Посмотрите, что происходит. Главное столкновение — это США с Китаем», — сказал Лукашенко на встрече с пограничниками и их семьями.

По его словам, «китайцы вышли в лидеры по многим направлениям», а США «не хотят терять лидирующее положение и свой монополизм в мире».

«Столкновение между Россией и Западом, Россией и США. Есть трения между Индией и Китаем, очень много проблем между Китаем и Вьетнамом по островам Спратли», — заявил белорусский президент.

Также он заявил, что «эти столкновения в чём-то проявляются». В качестве примера он привёл ситуации в Донбассе и Сирии.

Ранее Лукашенко назвал стратегическую задачу Белоруссии.