Порошенко рассказал, какие иностранные компании пообещали инвестировать в Украину

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что главы компаний с общей капитализацией $1 трлн пообещали инвестировать в его страну. Об этом он сказал в ходе выступления в Одесской области.

По словам Порошенко, 26 мая он провёл заседание инвестиционного форума в Мариинском дворце.

«За моим столом собрались руководители компаний с общей капитализацией $1 трлн. Это те компании, которые я пригласил на Украину, и они обещали, что они будут инвестировать сейчас в страну», — приводит заявление украинского лидера УНН.

Он добавил, что в числе этих компаний — General Electric, направляющая инвестиции в украинскую железную дорогу, а также Westinghouse, инвестирующая в атомную промышленность Украины, чтобы Киев «не был на крючке у российских поставщиков». Также Порошенко назвал такие компании, как Daewoo, Huawei и Sumitomo.

Ранее украинский президент подписал указ о ратификации финансового соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком.