Порошенко одобрил ратификацию соглашения с Европейским инвестиционным банком

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Украинский лидер Пётр Порошенко подписал указ о ратификации финансового соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком. Об этом информирует УНН.

Порошенко заявил, что это характеризует резкий рост инвестиций в экономику Украины, в частности в транспортную инфраструктуру. 

«Речь идёт о проекте модернизации железной дороги на участке проекта по направлению Волынское — Николаев — Колосовка. Общий объём инвестиций предусмотрен более €300 млн», — сказал он.

Украинский президент добавил, что €300 млн Европейского инвестиционного банка в ближайшее время поступят в экономику Николаевской области. 

Ранее стало известно, что Порошенко одобрил ратификацию соглашения между Украиной и МБРР на получение $150 млн.

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