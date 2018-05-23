Порошенко одобрил ратификацию соглашения с Европейским инвестиционным банком
Порошенко заявил, что это характеризует резкий рост инвестиций в экономику Украины, в частности в транспортную инфраструктуру.
«Речь идёт о проекте модернизации железной дороги на участке проекта по направлению Волынское — Николаев — Колосовка. Общий объём инвестиций предусмотрен более €300 млн», — сказал он.
Украинский президент добавил, что €300 млн Европейского инвестиционного банка в ближайшее время поступят в экономику Николаевской области.
Ранее стало известно, что Порошенко одобрил ратификацию соглашения между Украиной и МБРР на получение $150 млн.