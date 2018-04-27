В ЕС заявили о готовности дать Украине около €100 млн на энергоэффективность

Глава Представительства Евросоюза, посол Хьюг Мингарелли заявил о заинтересованности в предоставлении Украине помощи в реализации программ, касающихся децентрализации, энергосбережения и энергоэффективности, профессионально-технического образования.

Об этом сообщает Укринформ.

«ЕС очень заинтересован в оказании помощи во внедрении реформ, в частности децентрализации. Немалое внимание мы уделяем сектору энергоэффективности, в который Евросоюз готов инвестировать около €100 млн», — сказал Мингарелли.

Кроме того, по его словам, готовится программа на сумму ещё около €50 млн для поддержки внутренне перемещённых лиц.

В январе Мингарелли рассказал, что Украине за три года были перечислены €10 млрд.