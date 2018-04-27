Порошенко одобрил ратификацию соглашения между Украиной и МБРР на получение $150 млн
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Об этом сообщается на сайте украинского лидера.
«Соглашение регулирует сотрудничество между сторонами, вовлечение в экономику Украины долгосрочных инвестиций в объёме $150 млн под государственные гарантии», — говорится в сообщении.
Отмечается, что реализация проекта должна положительно сказаться на развитии малых и средних предприятий, расширении производственных мощностей реального сектора и создании новых рабочих мест.
Ранее сообщалось, что в ЕС заявили о готовности дать Украине около €100 млн на энергоэффективность.