Порошенко одобрил ратификацию соглашения между Украиной и МБРР на получение $150 млн

Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о ратификации гарантийного соглашения между Украиной и Международным банком реконструкции и развития (МБРР).

Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

«Соглашение регулирует сотрудничество между сторонами, вовлечение в экономику Украины долгосрочных инвестиций в объёме $150 млн под государственные гарантии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что реализация проекта должна положительно сказаться на развитии малых и средних предприятий, расширении производственных мощностей реального сектора и создании новых рабочих мест.

Ранее сообщалось, что в ЕС заявили о готовности дать Украине около €100 млн на энергоэффективность.