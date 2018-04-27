Порошенко одобрил ратификацию соглашения между Украиной и МБРР на получение $150 млн

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Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о ратификации гарантийного соглашения между Украиной и Международным банком реконструкции и развития (МБРР).
Порошенко одобрил ратификацию соглашения между Украиной и МБРР на получение $150 млн
  • globallookpress.com
  • © Wolfgang Kumm/dpa

Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

«Соглашение регулирует сотрудничество между сторонами, вовлечение в экономику Украины долгосрочных инвестиций в объёме $150 млн под государственные гарантии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что реализация проекта должна положительно сказаться на развитии малых и средних предприятий, расширении производственных мощностей реального сектора и создании новых рабочих мест.

Ранее сообщалось, что в ЕС заявили о готовности дать Украине около €100 млн на энергоэффективность.

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