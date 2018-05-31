МИД Украины требует у России допустить консула к объявившему голодовку Кольченко
«А. Кольченко объявил голодовку. Требуем от России немедленно допустить украинского консула. Требуем освобождения Кольченко», — написала спикер МИД Украины Марьяна Беца в Twitter.
Ранее стало известно, что Александр Кольченко, который вместе с Олегом Сенцовым осуждён по делу о подготовке теракта в Крыму, объявил голодовку в поддержку режиссёра.
16 мая Сенцов объявил голодовку, условием прекращения которой является «освобождение всех украинских политзаключённых» в России.