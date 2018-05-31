МИД Украины требует у России допустить консула к объявившему голодовку Кольченко

Министерство иностранных дел Украины требует от России допустить украинского консула к осуждённому за терроризм Александру Кольченко, который объявил голодовку.

«А. Кольченко объявил голодовку. Требуем от России немедленно допустить украинского консула. Требуем освобождения Кольченко», — написала спикер МИД Украины Марьяна Беца в Twitter.

Ранее стало известно, что Александр Кольченко, который вместе с Олегом Сенцовым осуждён по делу о подготовке теракта в Крыму, объявил голодовку в поддержку режиссёра.

16 мая Сенцов объявил голодовку, условием прекращения которой является «освобождение всех украинских политзаключённых» в России.