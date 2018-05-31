Осуждённый за терроризм Кольченко объявил бессрочную голодовку в поддержку Сенцова

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Александр Кольченко, который вместе с Олегом Сенцовым осуждён по делу о подготовке теракта в Крыму, объявил голодовку в поддержку режиссёра.
Осуждённый за терроризм Кольченко объявил бессрочную голодовку в поддержку Сенцова
  • © РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката Андрея Лепехина.

«Сегодня я виделся с ним в колонии, и он сообщил, что объявляет голодовку, бессрочную. Я, конечно, разъяснил ему все последствия, но это его право и его решение», — заявил защитник.

Ранее в пресс-службе УФСИН по ЯНАО сообщили, что Сенцов, объявивший 16 мая голодовку, дал согласие на поддерживающую терапию.

Украинский режиссёр Сенцов был приговорен в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. К 10 годам также был приговорён Александр Кольченко.

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