В СБУ назвали причину неразглашения фамилии «организатора убийства» Бабченко

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В Службе безопасности Украины (СБУ) объяснили, почему не разглашают фамилию предполагаемого организатора покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко.
В СБУ назвали причину неразглашения фамилии «организатора убийства» Бабченко
  • © Reuters

Как сообщает ТСН, в СБУ пояснили, что в настоящее время продолжается активная фаза следственных действий и силовики «не хотят, чтобы журналисты преждевременно идентифицировали организатора преступления, так как считают, что это может помешать следствию».

Ранее в СБУ заявили о задержании в Киеве «организатора убийства» Бабченко.

По данным СМИ, задержанным является украинский бизнесмен, который работает в том числе в сфере поставок оружия армии Украины и последнее время вступает в конфликты с конкурентами на данном рынке.

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