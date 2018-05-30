Порошенко поручил приставить к Бабченко охрану
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«Поздравляю СБУ с блестящей операцией по сохранению жизни российскому журналисту Аркадию Бабченко», — написал Порошенко в Twitter и добавил, что «украинские правоохранительные органы с каждым днём становятся сильнее».
Он отметил, что поручил приставить к Бабченко и его семье охрану.
29 мая сообщалось, что российский журналист Аркадий Бабченко убит в подъезде своего дома в Киеве. 30 мая в СБУ заявили, что «убийство» Бабченко было частью спецоперации СБУ. Сам журналист рассказал, что его жена не знала о готовящейся спецоперации.