В Совфеде прокомментировали убийство журналиста Бабченко в Киеве

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Дмитрий Булгару
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя в беседе с RT убийство в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко, заявил о необходимости задуматься о принятии мер для обеспечения безопасности журналистов за рубежом.

«Ситуация на Украине всё хуже и хуже. Журналистов арестовывают, убивают, преследуют. Работать в этой стране становится невозможно. Я думаю, что уже пора задумываться о принятии мер для обеспечения безопасности российских журналистов за рубежом. Украина – це Европа, вот она себя и показала», — заявил сенатор.

Он также не исключил, что Киев обвинит в убийстве журналиста Россию.

«Пока ещё мало информации, но одно могу точно сказать, что завтра Киев обвинит в этом Россию, что Россия уничтожает своих граждан, которые с чем-то не согласны. Можете не сомневаться», — отметил Джабаров.

Ранее член коллегии МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что Бабченко был застрелен в подъезде своего дома в Киеве.

Журналист скончался по дороге в больницу.

СК России возбудил уголовное дело в связи с убийством Бабченко.

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