В Совфеде прокомментировали убийство журналиста Бабченко в Киеве
«Ситуация на Украине всё хуже и хуже. Журналистов арестовывают, убивают, преследуют. Работать в этой стране становится невозможно. Я думаю, что уже пора задумываться о принятии мер для обеспечения безопасности российских журналистов за рубежом. Украина – це Европа, вот она себя и показала», — заявил сенатор.
Он также не исключил, что Киев обвинит в убийстве журналиста Россию.
«Пока ещё мало информации, но одно могу точно сказать, что завтра Киев обвинит в этом Россию, что Россия уничтожает своих граждан, которые с чем-то не согласны. Можете не сомневаться», — отметил Джабаров.
Ранее член коллегии МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что Бабченко был застрелен в подъезде своего дома в Киеве.
Журналист скончался по дороге в больницу.
СК России возбудил уголовное дело в связи с убийством Бабченко.