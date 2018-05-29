Путин назначил нового посла в Азербайджане
Российский лидер Владимир Путин назначил послом России в Азербайджане Михаила Бочарникова. Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
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«Назначить Бочарникова Михаила Николаевича чрезвычайным полномочным послом Российской Федерации в Азербайджанской Республике», — говорится в документе.
Ранее Бочарников занимал должность посла России в Казахстане.
В апреле Путин назначил Валерьяна Шуваева новым российским послом в Марокко.
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