Путин назначил нового посла в Азербайджане

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин назначил послом России в Азербайджане Михаила Бочарникова. Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Путин назначил нового посла в Азербайджане
  • © rfembassy.kz

«Назначить Бочарникова Михаила Николаевича чрезвычайным полномочным послом Российской Федерации в Азербайджанской Республике», — говорится в документе.

Ранее Бочарников занимал должность посла России в Казахстане.

В апреле Путин назначил Валерьяна Шуваева новым российским послом в Марокко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Закавказье
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить