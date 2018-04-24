Путин сменил посла России в Марокко

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Валерьяна Шуваева новым российским послом в Марокко. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

kremlin.ru

«Назначить Шуваева Валерьяна Владимировича чрезвычайным и полномочным послом России в Королевстве Марокко», — отмечается в указе. Другим указом российский президент освободил от обязанностей посла России в Марокко Валерия Воробьёва. Ранее Путин назначил нового посла России в Нигерии.