Путин сменил посла России в Марокко
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Валерьяна Шуваева новым российским послом в Марокко. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
- kremlin.ru
«Назначить Шуваева Валерьяна Владимировича чрезвычайным и полномочным послом России в Королевстве Марокко», — отмечается в указе.
Другим указом российский президент освободил от обязанностей посла России в Марокко Валерия Воробьёва.
Ранее Путин назначил нового посла России в Нигерии.
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