Путин сменил посла России в Марокко

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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Валерьяна Шуваева новым российским послом в Марокко. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Путин сменил посла России в Марокко
  • kremlin.ru

«Назначить Шуваева Валерьяна Владимировича чрезвычайным и полномочным послом России в Королевстве Марокко», — отмечается в указе.

Другим указом российский президент освободил от обязанностей посла России в Марокко Валерия Воробьёва.

Ранее Путин назначил нового посла России в Нигерии. 

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