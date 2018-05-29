Гройсман приветствовал выделение Украине макрофинансовой помощи в размере €1 млрд
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал выделение Киеву макрофинансовой поддержки в размере €1 млрд.
- © Martin Ruegner / Gettyimages.ru
- Gettyimages.ru
«Имеем уже первые результаты моего визита в Брюссель», — написал Гройсман в Facebook.
По словам премьер-министра, он ценит помощь европейских партнёров Украины.
Ранее стало известно, что Совет ЕС одобрил предоставление Украине новой макрофинансовой помощи в размере €1 млрд.
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