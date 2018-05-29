Гройсман приветствовал выделение Украине макрофинансовой помощи в размере €1 млрд

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал выделение Киеву макрофинансовой поддержки в размере €1 млрд.

«Имеем уже первые результаты моего визита в Брюссель», — написал Гройсман в Facebook.

По словам премьер-министра, он ценит помощь европейских партнёров Украины.

Ранее стало известно, что Совет ЕС одобрил предоставление Украине новой макрофинансовой помощи в размере €1 млрд.