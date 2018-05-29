Совет ЕС одобрил выделение Украине макрофинансовой помощи в размере €1 млрд

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Совет ЕС одобрил предоставление Украине новой макрофинансовой помощи в размере €1 млрд. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой совета.
Совет ЕС одобрил выделение Украине макрофинансовой помощи в размере €1 млрд
  • © Reuters

Отмечается, что 29 мая послы Евросоюза одобрили соглашение с Европарламентом о новом пакете помощи Украине.

«Ещё €1 млрд кредита покроет финансовые потребности Украины в течение 2,5 лет», — говорится в заявлении.

Как подчёркивается в сообщении, средства направят на поддержку экономической стабилизации и программу реформ на Украине.

Ранее стало известно, что Европейский союз собирается выделить новую макрофинансовую помощь Украине. 

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