Совет ЕС одобрил выделение Украине макрофинансовой помощи в размере €1 млрд

Совет ЕС одобрил предоставление Украине новой макрофинансовой помощи в размере €1 млрд. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой совета.

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Отмечается, что 29 мая послы Евросоюза одобрили соглашение с Европарламентом о новом пакете помощи Украине. «Ещё €1 млрд кредита покроет финансовые потребности Украины в течение 2,5 лет», — говорится в заявлении. Как подчёркивается в сообщении, средства направят на поддержку экономической стабилизации и программу реформ на Украине. Ранее стало известно, что Европейский союз собирается выделить новую макрофинансовую помощь Украине.