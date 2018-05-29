Пашинян провёл встречу с главой МИД Франции
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«Пашинян и Ле Дриан подчеркнули важность развития сотрудничества между Арменией и ЕС, ратификацию всеобъемлющего и расширенного партнёрского соглашения между Арменией и ЕС со стороны парламентов стран Европейского союза», — говорится в сообщении.
Как отмечается, стороны также отметили важность старта переговоров о либерализации визового режима между Арменией и Евросоюзом.
Ранее в ЕС заявили, что рассчитывают на сотрудничество с армянским премьером Николом Пашиняном в рамках осуществления соглашения о расширенном партнёрстве.
16 мая комитет Европарламента одобрил соглашение о партнёрстве Армении с ЕС.