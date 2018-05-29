Пашинян провёл встречу с главой МИД Франции

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан провели встречу в Ереване. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Армении.
Пашинян провёл встречу с главой МИД Франции
  • © AFP

«Пашинян и Ле Дриан подчеркнули важность развития сотрудничества между Арменией и ЕС, ратификацию всеобъемлющего и расширенного партнёрского соглашения между Арменией и ЕС со стороны парламентов стран Европейского союза», — говорится в сообщении.

Как отмечается, стороны также отметили важность старта переговоров о либерализации визового режима между Арменией и Евросоюзом.

Ранее в ЕС заявили, что рассчитывают на сотрудничество с армянским премьером Николом Пашиняном в рамках осуществления соглашения о расширенном партнёрстве.

16 мая комитет Европарламента одобрил соглашение о партнёрстве Армении с ЕС.

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