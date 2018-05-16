В комитете Европарламента одобрили соглашение о партнёрстве Армении с ЕС

Комитет Европарламента по иностранным делам одобрил соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Арменией и ЕС.

«Соглашение знаменует собой более глубокий политический диалог между ЕС и Арменией, расширяет сферу экономического сотрудничества и открывает новые возможности для более тесных связей в энергетике, транспорте, инфраструктуре, окружающей среде, торговле, образовании и других сферах», — отмечается в документе, опубликованном на официальном сайте Европарламента.

Как уточняется, в поддержку соглашения выступили 55 депутатов, двое парламентариев проголосовали против.

Ранее в Европейском союзе заявили, что рассчитывают на сотрудничество с новым премьером Армении Николом Пашиняном в рамках осуществления соглашения о расширенном партнёрстве.