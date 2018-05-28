Профсоюз журналистов Франции осудил украинский закон о российских СМИ

Национальный профсоюз журналистов Франции осудил решение властей Украины о блокировке российских СМИ.

«Национальный профсоюз журналистов решительно осуждает указ президента Украины от 14 мая 2018 года, опубликованный 24 мая, о закрытии на три года российских информационных агентств РИА Новости, rossiyasegodnya.rf, sputniknews.com, rsport.ria.ru, 1prime.ru, realty.ria.ru, rian.com.ua, как и сайтов телеканалов rtr-planeta.com, russia.tv, vesti.ru, tvkultura.ru, digitalrussia.tv», — приводит РИА Новости слова генерального секретаря профсоюза Эммануэля Вире.

Ранее международная организация «Комитет защиты журналистов» (CPJ) призвала президента Украины Петра Порошенко отменить запрет на работу в стране ряда российских СМИ.

24 мая стало известно, что Киев вводит санкции против МИА «Россия сегодня», РИА Новости Украина, а также ряда других российских СМИ.