Премьер Грузии назвал ожидаемые сроки вступления страны в НАТО
Он отметил, что грузинская сторона надеется, что международное содружество, в частности НАТО, «найдёт силы, чтобы осуществить консолидацию этого важного решения».
«Грузия ежедневно работает над тем, чтобы стать членом европейского и евроатлантического содружества», — цитирует его Первый канал Общественного вещания Грузии.
Ранее МИД России выразил обеспокоенность углублением сотрудничества НАТО и Грузии.
В конце апреля Квирикашвили заявил, что страна близка к НАТО как никогда.