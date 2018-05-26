Премьер Грузии назвал ожидаемые сроки вступления страны в НАТО

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Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили выразил надежду, что страна вступит в НАТО к 2021 году.

Он отметил, что грузинская сторона надеется, что международное содружество, в частности НАТО, «найдёт силы, чтобы осуществить консолидацию этого важного решения». 

«Грузия ежедневно работает над тем, чтобы стать членом европейского и евроатлантического содружества», — цитирует его Первый канал Общественного вещания Грузии.

Ранее МИД России выразил обеспокоенность углублением сотрудничества НАТО и Грузии.

В конце апреля Квирикашвили заявил, что страна близка к НАТО как никогда.

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