Премьер Грузии назвал ожидаемые сроки вступления страны в НАТО

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили выразил надежду, что страна вступит в НАТО к 2021 году.

Он отметил, что грузинская сторона надеется, что международное содружество, в частности НАТО, «найдёт силы, чтобы осуществить консолидацию этого важного решения».

«Грузия ежедневно работает над тем, чтобы стать членом европейского и евроатлантического содружества», — цитирует его Первый канал Общественного вещания Грузии.

Ранее МИД России выразил обеспокоенность углублением сотрудничества НАТО и Грузии.

В конце апреля Квирикашвили заявил, что страна близка к НАТО как никогда.