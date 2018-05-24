В МИД России выразили обеспокоенность углублением сотрудничества Грузии с НАТО

Москва обеспокоена углублением сотрудничества Грузии с НАТО. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского МИД.

Как уточняется, 24 мая замглавы российского МИД Григорий Карасин провёл в Праге переговоры со спецпредставителем премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зурабом Абашидзе.

«Карасин выразил на встрече серьёзную озабоченность углубляющимся сотрудничеством Грузии с НАТО. «Военное освоение» Закавказья внерегиональными силами представляет прямую угрозу для России», — отмечается в сообщении.

Как добавили в российском внешнеполитическом ведомстве, в этой ситуации «российская сторона вправе принимать адекватные меры» для укрепления своей безопасности.

Ранее премьер Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что страна близка к НАТО как никогда.