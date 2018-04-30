Премьер Грузии заявил, что страна близка к НАТО как никогда

Отношения Грузии и НАТО никогда не были такими близкими, как в настоящий момент. Такое мнение выразил грузинский премьер-министр Георгий Квирикашвили в ходе выступления на Форуме народной дипломатии НАТО — Грузия.

«Хочу отметить, что с точки зрения практического сотрудничества и политического диалога таких динамичных и насыщенных отношений с альянсом, как в последние годы и особенно в прошлом году, не было никогда. Мы подтвердили, что являемся надёжным и достойным партнёром альянса», — цитирует его РИА Новости.

Квирикашвили подчеркнул, что у Грузии есть «все инструменты для подготовки к членству в НАТО».

«Следовательно, со стороны НАТО есть твёрдое признание прогресса, достигнутого Грузией в направлении осуществления демократических реформ, модернизации Вооружённых сил и оборонных институтов», — добавил премьер.

Ранее глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ожидает поддержки от членов альянса в связи с вступлением Грузии в организацию.