Столтенберг рассказал о поддержке вступления Грузии в НАТО
«Грузия станет членом НАТО при выполнении необходимых требований, и у Грузии есть все необходимые практические средства для подготовки к членству», — приводит РИА Новости слова Столтенберга.
Он отметил, что на саммите НАТО в июле «все наши члены выразят свою решительную поддержку Грузии в отношении членства, и будем продолжать оказывать практическую и политическую поддержку».
Ранее сообщалось, что Турция поддерживает вступление в альянс Грузии, Боснии и Герцеговины, а также Македонии.