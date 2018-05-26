В Киеве в помещении УПЦ КП распылили слезоточивый газ

В Киеве в помещении Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) неизвестные распылили слезоточивый газ, в результате пострадала монахиня. Об этом сообщается на сайте УПЦ КП.

«25 мая вечером в помещении Киевского патриархата произошёл хулиганский инцидент. Двое неизвестных распылили слезоточивый газ, отчего пострадала эконом патриархии монахиня Варвара», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мотивы нападавших неизвестны. Они скрылись с места происшествия, их разыскивает полиция.

В УПЦ КП заявили, что инцидент «может быть вызван желанием каких-либо сил или лиц обострить ситуацию в обществе и церковной среде в условиях ожидания решения Вселенского патриарха о выдаче томоса об автокефалии церкви на Украине».

Ранее стало известно, что в Польше не поддержали инициативу Украины о создании автокефалии.