Киселёв прокомментировал введение Киевом санкций против МИА «Россия сегодня»

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Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв прокомментировал введение Киевом санкций против агентства и интернет-портала РИА Новости Украина.

По его словам, это является показателем бессилия режима, который пришёл к власти в результате госпереворота и не смог наладить жизнь в соответствии с демократическими канонами.

«Ему ничего другого не остаётся, как преследовать собственных граждан, преследовать журналистов, преследовать свободу слова, запрещать уважаемые издания и, вероятно, вести дело к зачистке медиапространства в канун так называемых президентских выборов», —  цитирует Киселёва РИА Новости.

Ранее стало известно, что Киев включил МИА «Россия сегодня» и РИА Новости Украина в обновлённый санкционный список

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