Эксперт прокомментировал ситуацию вокруг выхода Украины из СНГ
«Если Киев реально пойдёт на разрыв договоров, которые фактически создают некое подобие зоны свободной торговли на постсоветском пространстве, то в таком случае ущерб будет очень значительным», — заявил Евсеев.
По его словам, может произойти снижение валового внутреннего продукта, а объёмы падения будут определяться тем, из каких конкретно договоров выйдет Киев.
Как считает эксперт, разрыв отношений с Россией очень серьёзно сказался на высокотехнологичных отраслях Украины.
«Почти полностью ликвидирована программа ракетостроения, на грани полной ликвидации находится авиастроение, нанесён мощнейший удар по оборонно-промышленному комплексу Украины. Вот это уже было сделано», — добавил он.
Ранее польские СМИ рассказали о последствиях выхода из СНГ для Украины.
Также член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в интервью RT прокомментировал заявление представителя российского МИД Марии Захаровой о том, что процесс выхода Украины из СНГ может занять около года.