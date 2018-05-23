Эксперт прокомментировал ситуацию вокруг выхода Украины из СНГ

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию вокруг выхода Украины из Содружества Независимых Государств.

«Если Киев реально пойдёт на разрыв договоров, которые фактически создают некое подобие зоны свободной торговли на постсоветском пространстве, то в таком случае ущерб будет очень значительным», — заявил Евсеев.

По его словам, может произойти снижение валового внутреннего продукта, а объёмы падения будут определяться тем, из каких конкретно договоров выйдет Киев.

Как считает эксперт, разрыв отношений с Россией очень серьёзно сказался на высокотехнологичных отраслях Украины.

«Почти полностью ликвидирована программа ракетостроения, на грани полной ликвидации находится авиастроение, нанесён мощнейший удар по оборонно-промышленному комплексу Украины. Вот это уже было сделано», — добавил он.

Ранее польские СМИ рассказали о последствиях выхода из СНГ для Украины.

Также член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в интервью RT прокомментировал заявление представителя российского МИД Марии Захаровой о том, что процесс выхода Украины из СНГ может занять около года.