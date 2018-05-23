Эксперт прокомментировал заявление МИД России о процессе выхода Украины из СНГ

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в интервью RT прокомментировал заявление представителя российского МИД Марии Захаровой о том, что процесс выхода Украины из СНГ может занять около года.

«Прежде всего, выход Украины из СНГ означает, что она отказывается от любых союзов и интеграционных проектов на постсоветском пространстве. В данной ситуации мы можем говорить о том, что и из всех заключённых ранее договоров Украина тоже будет выходить. Так что мечтания украинских политиков о визовом режиме с Россией и другими странами рано или поздно воплотятся в жизнь. Конечно, для экономики Украины, для её граждан это будет означать усложнение разного рода жизненных ситуаций, потому что значительная их часть уезжает в Россию на работу или на ПМЖ, и для них заключённые в СНГ договоры являются одной из возможностей сделать это в облегчённом режиме. Но сейчас правящий класс Украины принял решение двигаться на Запад, несмотря на какие-либо рациональные экономические доводы», — рассказал эксперт.

По его словам, данному направлению они будут следовать, «невзирая на мнение граждан, которые первыми столкнутся с последствиями подобного процесса, если он будет затянут».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге заявила, что процесс выхода Украины из СНГ может занять около года. По её словам, от этих «очевидно политизированных» действий Киева пострадают простые украинцы.