МИД России: процесс выхода Украины из СНГ займёт около года

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Процесс выхода Украины из СНГ может занять около года, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
МИД России: процесс выхода Украины из СНГ займёт около года
  • РИА Новости

«Что касается заявленного Киевом намерения начать процедуру формального выхода из СНГ, то этот процесс в случае цивилизованного подхода займёт, конечно, определённое время. Речь идёт примерно о годе», — сказала она.

По её словам, от этих «очевидно политизированных» действий Киева пострадают простые украинцы, «которым выход из Содружества преподносится как единственная возможность продвинуться на пути к заветной цели — интеграции с ЕС».

Захарова также подчеркнула, что за четыре с лишним года Украина не внесла ни копейки в единый бюджет органов СНГ, а суммарный объём невыплаченных денежных средств составляет свыше 300 млн рублей.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко ввёл в действие решение СНБО о прекращении действия для страны отдельных международных договоров СНГ.

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