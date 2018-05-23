МИД России: процесс выхода Украины из СНГ займёт около года
- РИА Новости
«Что касается заявленного Киевом намерения начать процедуру формального выхода из СНГ, то этот процесс в случае цивилизованного подхода займёт, конечно, определённое время. Речь идёт примерно о годе», — сказала она.
По её словам, от этих «очевидно политизированных» действий Киева пострадают простые украинцы, «которым выход из Содружества преподносится как единственная возможность продвинуться на пути к заветной цели — интеграции с ЕС».
Захарова также подчеркнула, что за четыре с лишним года Украина не внесла ни копейки в единый бюджет органов СНГ, а суммарный объём невыплаченных денежных средств составляет свыше 300 млн рублей.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко ввёл в действие решение СНБО о прекращении действия для страны отдельных международных договоров СНГ.