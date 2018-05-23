МИД России: процесс выхода Украины из СНГ займёт около года

Процесс выхода Украины из СНГ может занять около года, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Что касается заявленного Киевом намерения начать процедуру формального выхода из СНГ, то этот процесс в случае цивилизованного подхода займёт, конечно, определённое время. Речь идёт примерно о годе», — сказала она.

По её словам, от этих «очевидно политизированных» действий Киева пострадают простые украинцы, «которым выход из Содружества преподносится как единственная возможность продвинуться на пути к заветной цели — интеграции с ЕС».

Захарова также подчеркнула, что за четыре с лишним года Украина не внесла ни копейки в единый бюджет органов СНГ, а суммарный объём невыплаченных денежных средств составляет свыше 300 млн рублей.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко ввёл в действие решение СНБО о прекращении действия для страны отдельных международных договоров СНГ.