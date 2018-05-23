Польские СМИ рассказали о последствиях выхода из СНГ для Украины

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После выхода Украины из СНГ Киев может понести миллиардные убытки, пишет польская газета Rzeczpospolita.
Польские СМИ рассказали о последствиях выхода из СНГ для Украины
  • Reuters
  • © Gleb Garanich

Как отмечается в материале, Киев не ратифицировал устав Содружества, однако подписал «тысячи документов» в его рамках, в том числе соглашения о безвизовом режиме, миграционном и гуманитарном сотрудничестве и сотрудничестве следственных органов, а также о взаимном признании документов.

Теперь Киев должен определить, какие из них «не соответствуют интересам Украины».

«Если бы Украина разорвала эти договорённости, более трёх миллионов украинских рабочих не смогли бы работать в России. В Киеве сделают всё, чтобы выйти лишь напоказ. Так сделала Грузия, которая покинула СНГ, но соблюдает выгодные ей договоры», — пояснил профессор Андрей Судачёв.

Как пишет издание, украинские экономисты считают самым важным договор о свободной торговле.

«Расторжение этого договора привело бы Украину к многомиллиардным потерям. Заключение новых торговых соглашений, например с Белоруссией или Казахстаном, не является делом одного дня», — отметил украинский экономист Александр Охрименко.

Ранее украинский президент Пётр Порошенко заявил, что Киев проведёт ревизию всех международных договоров, которые были заключены в рамках СНГ.

Также был обнародован указ Порошенко о прекращении действия для Украины ряда договоров СНГ.

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