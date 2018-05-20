Эксперт оценил план Порошенко провести ревизию всех договоров в рамках СНГ

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Марианна Чурсина
Заместитель директора Института стран СНГ политолог Владимир Евсеев в разговоре с RT прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что страна проведёт ревизию всех международных договоров, которые были заключены в рамках Содружества Независимых Государств, и выйдет из тех, которые не соответствуют национальным интересам Киева.

«Все соглашения, которые действуют в рамках СНГ, полностью отвечают украинским национальным интересам. Поэтому мнение Порошенко о том, какие из них соответствуют, а какие нет, — мнение политизированное. И как раз оно не отвечает украинским национальным интересам, поскольку никакие преференции Запада не могут заменить сотрудничество Украины в СНГ, которое для неё вообще-то является основным», — сказал он.

Эксперт также напомнил, что выход Грузии из организации не повлёк за собой расторжения большинства соглашений, которые для страны были выгодными. По словам Евсеева, Порошенко не учитывает этот опыт либо не планирует реализовывать на самом деле свои замыслы.

«Думаю, речь сейчас всё же идёт о том, что Украина пытается оказать некое давление. Но не для того, чтобы получить какие-то выгоды, а чтобы просто напомнить о своём существовании… Я бы посоветовал ещё, например, обсудить введение визового режима с Российской Федерацией. Это одинаково абсурдные решения, если говорить о национальных интересах. Но они идут в рамках политики той Украины, которая хочет быть впереди всех как авангард борьбы с Российской Федерацией», — заключил эксперт.

Ранее Порошенко заявил, что Украина проведёт ревизию всех международных договоров, которые были заключены в рамках СНГ.

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